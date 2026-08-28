Под занавес лета в Москве потеплеет до +24 градусов Синоптик Заводченков: финал августа в Москве будет жарким

Москва28 авг Вести.Последние дни лета в столице России ожидаются жаркими, столбики термометров поднимутся до +24 градусов. Об этом ИС "Вести" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

По словам синоптика, уже сегодня в Москву вернется нормальная для финала августа погода.

В Москве в пятницу-субботу существенные осадки маловероятны, и в полуденные часы столбики термометров будут колебаться около отметки +20. В воскресенье и во вторник в мегаполисе не исключены локальные ливни, но они не помешают воздуху прогреться до +22...+24 отметил Заводченков

Синоптик также добавил, что черноморская "депрессия" станет причиной ливней в южных широтах страны.