Москва5 авгВести.В Москве жара достигнет максимального размаха в четверг и пятницу, 6 и 7 августа, столбики термометров поднимутся до +32 градусов. Об этом ИС "Вести" сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
По его словам, на выходных столицу освежат дожди, температура воздуха снизится на несколько градусов.
Что касается Центральной России – здесь максимальный размах жары придется на четверг-пятницу. В Москве дневная температура повысится с сегодняшних +28 до +30…+32. Правда, на выходных скажется влияние атмосферного фронта, и грозовые дожди собьют показания термометров до +23...+26пояснил Тишковец
Синоптик также рассказал, что в конце недели география жары заметно расширится. Жаркая погода продвинется на 500 километров на север, до верховий Волги.