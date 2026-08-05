Синоптик Тишковец: в четверг и пятницу в Москве ожидается до +32 градусов

Максимальный размах жары в Москве придется на 6-7 августа Синоптик Тишковец: в четверг и пятницу в Москве ожидается до +32 градусов

Москва5 авг Вести.В Москве жара достигнет максимального размаха в четверг и пятницу, 6 и 7 августа, столбики термометров поднимутся до +32 градусов. Об этом ИС "Вести" сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

По его словам, на выходных столицу освежат дожди, температура воздуха снизится на несколько градусов.

Что касается Центральной России – здесь максимальный размах жары придется на четверг-пятницу. В Москве дневная температура повысится с сегодняшних +28 до +30…+32. Правда, на выходных скажется влияние атмосферного фронта, и грозовые дожди собьют показания термометров до +23...+26 пояснил Тишковец

Синоптик также рассказал, что в конце недели география жары заметно расширится. Жаркая погода продвинется на 500 километров на север, до верховий Волги.