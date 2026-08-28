Москва28 авг Вести.Черноморская "депрессия" станет причиной ливней с грозами на юге России, в особенности в горных районах Кавказа. Об этом ИС "Вести" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

По словам синоптика, холодный воздух, попавший на Русскую равнину, спровоцировал повышение атмосферного давления, и в регион стал продвигаться гребень скандинавского антициклона. Он также отметил, что накануне этот очаг очистил от туч запад и северо-запад Европейской России, а сегодня границы его владений расширятся еще больше.

В результате в финале рабочей недели на Русской равнине сохранятся лишь две зоны ненастной погоды. Одна охватит северо-восток региона, здесь будет дождливо, в горах Полярного Урала осадки опять будут переходить в снег. Другая - в южных широтах. По вине черноморской депрессии здесь продолжат формироваться массивы мощной облачности, несущие ливни и грозы, наиболее интенсивные в горных районах Кавказа пояснил Заводченков

Синоптик добавил, что классическую схему старта бабьего лета запустило арктическое вторжение.