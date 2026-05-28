Москва28 мая Вести.В Центральной России, Черноземье и на северо-западе ожидается прохладная погода, аналогичная началу октября. Воздух прогреется всего до +8... +13 градусов. Об этом рассказал ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

По словам синоптика, основной поток арктического воздуха прорвется на запад региона, поэтому похолодание в Европейской России будет выходить на пик.

В четверг на востоке задержится умеренно теплая, с ливнями и грозами погода - в Предуралье и Поволжье +15...+20. А вот в Центральной России, Черноземье и на северо-западе температурный режим войдет в рамки климата 1 декады октября - днем не выше +8...+13 отметил Заводченков

Синоптик добавил, что главная примета арктического вторжения – осадки. В большинстве районов Карелии они будут в виде снега, а на Кубани - в виде дождя.

В зоне интенсивных ливней, связанных с холодным фронтом, окажутся север Предуралья и Кубань, здесь всего за сутки выльется свыше трети месячного объема влаги. Например, в Краснодаре небольшие дожди начнутся уже утром, а в середине дня ненастье достигнет максимального размаха – по модельным оценкам интенсивность осадков будет достигать 7-9 миллиметров за три часа. Вообще к исходу четверга в осадкомеры города попадет более декадной нормы осадков. Излишне говорить, что в столице Кубани ожидаются подтопления, на реках региона впоследствии могут формироваться паводковые волны пояснил Заводченков

Как отметил метеоролог, самая ненастная погода ожидается на юге России.

В последующие дни основное ядро циклона переместится к отрогам Северного Урала, и в зоне холодного фронта, где наблюдается самая ненастная погода, окажутся восточные и южные регионы Русской равнины. На западе и северо-западе, наоборот, туч станет меньше, и выглянувшее солнце начнет прогревать арктический воздух рассказал синоптик

Ранее Заводченков сообщил, что похолодание в Москве выйдет на максимум в ближайшие дни. По его словам, на выходных ожидается небольшое потепление до +16 градусов.