Синоптики: дожди пройдут на территории от арктического побережья до Черноземья Синоптики: в некоторых регионах за сутки выпадет недельная норма осадков

Москва12 авг Вести.В среду, 12 августа, на территории от арктического побережья до Черноземья ожидаются осадки. Местами - обильные. Об этом сообщили синоптики в рамках совместного проекта информационной службы "Вести" и Центра погоды ФОБОС.

По их словам, причиной ненастной погоды служит вторжение циклона.

В среду дожди пройдут на огромной территории от арктического побережья до Черноземья. Самые мощные ливни охватят восток Поморья и Верхнюю Волгу. Местами… за 24 часа выпадет свыше 10-20 мм осадков, что эквивалентно недельной норме сказали синоптики

Они добавили, что вместе с дождевыми тучами на Русскую равнину прорвутся холодные воздушные массы с акватории Баренцева моря.

Сегодня вне зоны этого арктического вторжения останется только южная часть региона - здесь по-прежнему сохранится аномальная жара до +31...+36. А в средней полосе дневная температура уже не превысит +15...+20. Ярче всего проявится похолодание на севере - столбики термометров на Кольском полуострове и в Поморье поднимутся только до +10...+15. И это лишь начало поделились метеорологи

Они также заявили, что тепло начнет возвращаться к выходным.

Например, в Архангельске после сегодняшних +14, завтра похолодает до +10, это почти на 9 градусов ниже нормы. Правда, затем погода в Поморье пойдет на поправку, остывший воздух станет быстро прогреваться, и к воскресенью температурный режим вернется в рамки климата дополнили специалисты

Похолодания не избежит и Центральная Россия. 13 августа оно достигнет максимума. В Москве днем столбики термометров покажут не больше +16 градусов.