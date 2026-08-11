Тишковец: В четверг в Москве ожидается пик арктического вторжения В столице дневная температура понизится до +15 градусов

Москва11 авг Вести.На западе и северо-западе Европейской России солнечный антициклон потеснит циклон из Скандинавии. Поэтому облачность уплотнится и зарядят ливни, местами довольно сильные. В зоне ненастья окажется столица России. Об этом ИС "Вести" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

В первую половину дня мегаполис еще продолжит находиться под опекой очага высокого давления, поэтому воздух успеет прогреться до +26 градусов, однако поздно вечером начнутся дожди, по модельным оценкам их интенсивность будет небольшой - 2-3 мм за 6 часов. Главным же эффектом этого вторжения станет похолодание. В условиях дефицита солнечного тепла температура будет быстро понижаться и не превысит +16 градусов.

В Москве пик арктического вторжения ожидается в четверг и под аккомпанемент дождей дневная температура понизится с сегодняшних +26 до +15 градусов. Обычно так прохладно в центре страны становится ближе к концу второй декады сентября. Затем осадки начнут затихать, и столбики термометров поползут вверх. В пятницу в столице будет +17, а в субботу около +21 градуса рассказал Тишковец

Ранее синоптики уже предупреждали о похолодании в Москве. В середине недели на Европейскую часть страны прорвется новый циклон. Вместе с тучами этот вихрь принесет воздушные массы с акватории Баренцева моря. Поля дождевой облачности циклона накроют всю северную половину региона. Позже осадки ожидаются в Москве, отметил специалист.