В Москве погода начнет перестраиваться на осенний лад Метеоролог Тишковец: к москвичам пробиваются тучи

Москва10 авг Вести.В середине недели на Европейскую часть страны прорвется новый циклон. Вместе с тучами этот вихрь принесет воздушные массы с акватории Баренцева моря. Об этом ИС "Вести" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Поля дождевой облачности циклона накроют всю северную половину региона. Позже осадки ожидаются в Москве, отметил специалист.

Температурный режим станет перестраиваться на осенний лад. Сегодня-завтра в Москве еще солнечно и до плюс 25-26 градусов, это почти на три градуса теплее климатической нормы. Но уже поздно вечером во вторник в мегаполис начнут пробиваться грозовые тучи. Со среды столица окажется в зоне дождливой и прохладной погоды. Показания термометров, словно в середине сентября, не превысят плюс 16-18 рассказал Тишковец

Холодный фронт из Поволжья смещается к Уралу, пермякам он принесет дожди, добавил он.