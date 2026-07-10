На выходных Москва окажется под натиском сильных дождей В выходные в столице ожидаются грозы, град и сильный ветер

Москва10 июл Вести.В предстоящие выходные метеоусловия в Центральном регионе России будут определяться влиянием серии циклонов. В связи с этим в Москве ожидается ухудшение погодных условий, сопровождающееся штормовыми явлениями. Об этом рассказали ИС "Вести" синоптики.

По их словам, несмотря на надвигающуюся непогоду, температурный фон в столице останется в пределах климатической нормы.

У нас будут очень сильные дожди в эти выходные в столице. Главное событие — грозы, град, очень сильный ветер. В общем, погода такая штормовая, нужно быть очень осторожными в столице. Это будет и в субботу, и в воскресенье. Хотя, только недавно еще ничего не предвещало такой погоды. Все изменилось, циклоны все вместе сгустили краски. Температура при этом останется в рамках климатической нормы днем плюс 21—26 градусов рассказали синоптики

Ранее сообщалось, что москвичам в эти выходные потребуются не только зонты, но и резиновые сапоги.