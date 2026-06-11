Синоптики пообещали москвичам холода и затяжные дожди Синоптик Ильин: в Московском регионе после жары ожидается резкое похолодание

Москва11 июн Вести.Жителей столичного региона ждет резкая смена погодных условий. Как рассказал NEWS.ru специалист прогностического центра "МЕТЕО" Александр Ильин, вслед за жарким периодом в Москву придут "майские" холода и затяжные дожди.

По словам синоптика, грядущая неделя окажется достаточно прохладной и дождливой. Он добавил, что осадки будут выпадать практически каждый день, а наиболее существенные дожди прогнозируются 16 и 17 июня. Вероятность гроз при этом остается невысокой.

В понедельник, 15 июня, столбики термометров покажут в дневное время 20–25 градусов тепла, во вторник, среду и четверг — в диапазоне от +16 до +21. В пятницу температура воздуха вырастет до 19–24 градусов. В ночные часы похолодает до 8–13 градусов сообщил Ильи

Ранее в Гидрометцентре рассказали, как погода может подпортить День России в Москве.