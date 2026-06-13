На предстоящей неделе в Москве может выпасть до половины месячной нормы осадков

На следующей неделе Московский регион накроет циклон, пойдут дожди На предстоящей неделе в Москве может выпасть до половины месячной нормы осадков

Москва13 июн Вести.Предстоящая неделя в Москве и области будет дождливой. Всего в столице может выпасть порядка 27-32 миллиметров осадков, это от трети до половины от нормы июня, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус.

Дожди возможны в каждый из дней предстоящей пятидневки, а в первые 2-3 дня этого срока еще и с грозами. Однако они будут не продолжительными, "осенними", а скорее летними – кратковременными, с ливневым характером написал он в своем Telegram-канале

В северной половине столичного региона количество осадков может достичь 50-55 миллиметров, предупредил Леус.

По прогнозам синоптика, в Москве и Подмосковье в целом температура понизится примерно на 10 градусов, средний температурный фон в ближайшую пятидневку ожидается на 1-2 градуса ниже климатической нормы.