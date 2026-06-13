Синоптики прогнозируют дожди в московском регионе на всю неделю

Московский регион ожидает целая неделя дождей Синоптики прогнозируют дожди в московском регионе на всю неделю

Москва13 июн Вести.С субботы, 13 июня, и вплоть до конца следующей недели в столичном регионе будут идти дожди. Об этом говорят прогнозы синоптиков, том числе на ресурсе "Яндекс. Погода".

Сегодня МЧС и Гидрометцентр уже предупредили о том, что в регионе после обеда ожидаются ливни, гроза, сильный ветер и возможен даже град.

О том, что жара с 14 июня пойдет на спад, а вероятность дождей сохранится, говорит и ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

В воскресенье жара спадет – пройдет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый грозовыми ливнями написал синоптик в своем Telegram-канале

По его словам, ожидается до 9 мм осадков. После полудня 14 июня посвежеет до плюс 20–23, а на следующей неделе днем будет от 17 до 22 градусов со знаком плюс. Вероятность дождей сохранится, предупредил Тишковец.