Москва13 июн Вести.Столичный регион стоит на пороге резкой смены погоды. Приближающийся циклон принесет в Москву и Подмосковье не только долгожданное завершение июньской жары, но и опасные явления — ливни, крупный град и шквалистый ветер. Об этом рассказал "МК" метеоролог Алексей Сафонов.

Атмосферный фронт уже подступает к границам области. Сегодняшний день, по его словам, станет самым сложным: после 14:00 ожидается резкое падение атмосферного давления. Первыми удар стихии примут северо-западные и западные районы Подмосковья.

Перемены существенные с погодой происходят в Москве, и связано это с тем, что к нам вот-вот дойдет циклон, который понизит и дневные, и ночные температуры воздуха примерно на 7–11 градусов предупредил специалист

В зоне атмосферного фронта синоптики прогнозируют дожди, грозы и град, размер отдельных градин может достигать 2–4 сантиметров. Порывы ветра при грозе разгонятся до 15–17 метров в секунду. В ближайшие дни, включая воскресенье и начало новой недели, дневная температура не превысит +20 градусов, а по ночам столбики термометров опустятся до +9…+11. В понедельник сохранится пасмурная и дождливая погода.

К концу недели, по прогнозам, температура начнет выравниваться, стремясь к отметке +25 градусов. Однако метеоролог не исключает, что и следующие выходные могут оказаться дождливыми — при +20…+22. Жителям столицы рекомендуют быть внимательными на дорогах и по возможности воздержаться от длительных прогулок во время грозы.