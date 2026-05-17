Москвичей предупредили о ливне, грозе и граде во второй половине дня 17 мая

Москва17 мая Вести.В воскресенье 17 мая после обеда жителей и гостей столичного региона ожидают крайне неблагоприятные метеоявления. Предупреждение распространил Комплекс городского хозяйства Москвы в MAX.

Оно касается периода с 15.00 до 21.00 воскресенья.

В столице ожидаются ливневый дождь, гроза, местами град. При грозе усиление ветра до 15 м/с говорится в публикации

Кроме того, завтра в отдельных районах, преимущественно в ТиНАО, с 01.00 до 08.00 ожидается туман видимостью 200–700 метров.

Горожан призывают быть внимательными на улице в непогоду. В частности, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, а при управлении транспортом строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее синоптики сообщили, что вся предстоящая рабочая неделя в московском регионе будет очень жаркой.