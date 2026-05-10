В Москве вечером в воскресенье ожидается сильный дождь Гидрометцентр: желтый уровень погодной опасности прогнозируется в Москве 10 мая

Москва10 мая Вести.Желтый уровень погодной опасности начнет действовать в воскресенье, 10 мая, в Московском регионе из-за ожидаемого сильного дождя, сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

В ночь на понедельник, 11 мая, в Подмосковье ожидается дождь, местами сильный, погодный уровень желтый сказал собеседник агентства

По его словам, данный уровень, предупреждающий о потенциальной опасности погодных условий, будет действовать в регионе с 21.00 до 09.00 по московскому времени.

Температура в воскресенье ожидается от плюс 4 до плюс 9 градусов. В понедельник потеплеет до плюс 17 градусов.