Москва26 апрВести.В столице в воскресенье ожидается облачная погода, местами возможны осадки в виде дождя со снегом. Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, днем воздух прогреется до +9… +11 градусов.
При этом в ночь на понедельник температура опустится до 0°C.
Ветер южный, будет достигать скорости 7–12 м/с. Отмечается, что атмосферное давление при этом составит порядка 730 мм ртутного столба.
Между тем в Подмосковье в воскресенье столбики термометров покажут от +6 до +11 градусов. А ночью возможны даже заморозки вплоть до –1°C.