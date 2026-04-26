Гидрометцентр: в Москву в воскресенье придет дождь со снегом

Москвичей ожидает дождь со снегом и до +11 градусов в воскресенье Гидрометцентр: в Москву в воскресенье придет дождь со снегом

Москва26 апр Вести.В столице в воскресенье ожидается облачная погода, местами возможны осадки в виде дождя со снегом. Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, днем воздух прогреется до +9… +11 градусов.

При этом в ночь на понедельник температура опустится до 0°C.

Ветер южный, будет достигать скорости 7–12 м/с. Отмечается, что атмосферное давление при этом составит порядка 730 мм ртутного столба.

Между тем в Подмосковье в воскресенье столбики термометров покажут от +6 до +11 градусов. А ночью возможны даже заморозки вплоть до –1°C.