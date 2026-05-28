Осенний холод и дожди: погода в Москве продолжает ухудшаться В четверг в Москве ожидаются дожди и похолодание

Москва28 мая Вести.Погода в Москве в четверг, 28 мая, соответствует климатической норме конца сентября. Жителей столицы ожидают дожди и холод, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Днем похолодание усилится, температура будет составлять от +8 до +11 градусов.

В течение дня погода по-прежнему обусловится тылом циклона, а значит, москвичей ждет еще один по-осеннему ненастный день – будет пасмурно, вновь пройдут кратковременные дожди отмечается в сообщении

По словам синоптика, ветер будет северо-западный 4-9 м/с.