В Москве установится дождливая погода на День Победы

Синоптики прогнозируют в Москве дождь и похолодание на День Победы В Москве установится дождливая погода на День Победы

Москва4 мая Вести.В День Победы в Москве ожидается похолодание и дождливая погода. Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство приводит прогноз ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца.

По предварительным прогнозам, 9 мая в Москве метеоусловия резко ухудшатся и ощутимо похолодает. Ожидается преимущественно пасмурная, дождливая и ветреная погода заявил метеоролог

Он уточнил, что в субботу на столицу выпадет 44% месячной нормы осадков – 27 мм. Температура днем составит от +9 до +14 градусов. Это на 5-6 градусов ниже нормы мая.