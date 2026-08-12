Бутово стал самым дождливым районом Москвы за прошедшие сутки Больше трети месячной нормы осадков выпало в Московском регионе

Москва12 авг Вести.За прошедшие сутки в Москве и области местами выпало более трети месячной нормы осадков. Самые обильные дожди прошли в Бутово, там зафиксировано 28 мм осадков. Об этом сообщает ИС "Вести".

Днем 12 августа в Москве около +18 градусов, а через сутки будет не больше +16, в связи с этим в Центральной России пик похолодания придется на 13 августа.

С 14 августа в столицу начнет возвращаться тепло — в выходные воздух прогреется до +21 – +24 градусов.

Ранее в этот день ГУ МЧС России по Москве сообщило, что до конца суток 12 августа в городе местами ожидается кратковременный дождь, местами ливень, гроза, ветер при грозе до 15 м/с.

В связи с ожидающейся непогодой жителям столицы рекомендовали быть внимательными на дорогах, парковать машины в безопасных местах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.