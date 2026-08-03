Синоптик рассказал, какой будет погода в августе в Москве Гидрометцентр дал прогноз на август в московском регионе

Москва3 авг Вести.Среднемесячная температура воздуха в московском регионе в августе составит около +17 градусов с небольшим количеством осадков. Такой прогноз озвучил ИС "Вести" синоптик Гидрометцентра РФ Максим Обухов.

Погода в августе может превысить климатическую норму, отметил он.

Норма температуры в августе составляет +17,5 градуса, но нужно понимать, что это заключительный месяц лета и, соответственно, температура тоже понижается. Нормальная среднесуточная температура в начале месяца составляет +19,5 градуса, а к концу месяца понижается до +15. Дневные максимумы также понижаются с +25 до +20 градусов сообщил Обухов

Он добавил, что при этом месяц ожидается достаточно сухим — количество осадков ожидается около или чуть ниже климатической нормы.