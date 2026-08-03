Тишковец о погоде на неделе в Москве: зажар и водопад дождей

На этой неделе в Москве ожидается прощальный августовский "зажар" Тишковец о погоде на неделе в Москве: зажар и водопад дождей

Москва3 авг Вести.В начале новой недели в московском регионе ожидается последний августовский "зажар", а к субботе холодный фронт принесет водопад дождей. Такой прогноз озвучил в беседе с ИС "Вести" ведущий специалиста Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Температура воздуха будет немного выше климатической нормы.

На этой неделе нас ждет последний августовский "зажар". Наступившая семидневка стартует с нормальной летней погоды. Сегодня синоптическая ситуация в Центральной России будет определяться юго-восточной периферией антициклона, поэтому в Москве и по области ожидается переменная облачность без осадков. Максимальная температура 24-27 градусов тепла — это немного выше климатической нормы. И ультрафиолет мягкий, не выше 6 единиц, то есть идеальный загар с медовым цветом рассказал Евгений Тишковец

Во вторник столичный регион окажется в самом центре антициклона: в дневные часы ожидается 25-28 градусов тепла без осадков. В среду дожди также маловероятны. Столбики термометров покажут +26-29 градусов.

Вторая половина недели завершится раскатами грома, ливнями и шквалистым ветром, предупредил Тишковец.

В четверг скользнет атмосферный фронт, отметившись уплотнением облачности, скоротечным грозовым дождем, в сумерках 17-20 градусов, а в дневное время действительно удушающий зной: 28-31. В пятницу в теплом секторе циклона неустойчивость атмосферы будет нарастать, поэтому к вечеру в небе вырастут шапки разрозненных кучек дождевых облаков, переходящих в грозовое состояние. Ожидается до 7-12 литров воды на метр площади; ночная температура 18-21, и в дневные часы, когда солнце будет стоять в зените своеобразным отвесным молотом, столбики термометров снова будут штурмовать тридцатиградусную отметку — это будет жара-прощание. В субботу прорвется холодный фронт, принесет водопад дождей, воздух наполнится свежестью добавил синоптик

Интенсивность ливней в субботу, по словам эксперта, составит 15-20 литров воды на квадратный метр.