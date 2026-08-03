Москва3 авгВести.В московском регионе в течение недели температура воздуха будет находиться в диапазоне 23-28 градусов, также ожидаются кратковременные дожди. Об этом сообщил ИС "Вести" синоптик Гидрометцентра России Максим Обухов.
Атмосферное давление будет чуть выше климатической нормы, отметил он.
Дневные значения температуры воздуха будут находиться в диапазоне 23-28 градусов, а ночью будут достигать отметок 12-17 градусов. При этом практически каждый день, за исключением вторника, ожидаются локальные кратковременные дожди, которые местами могут сопровождаться грозамиспрогнозировал Обухов
Ветер в течение недели будет западным со средней скоростью 4-9 м/с, но во время гроз он может немного усилиться, добавил синоптик.