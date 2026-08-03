В Гидрометцентре рассказали, будет ли жара на новой неделе августа

В Гидрометцентре рассказали, спадет ли жара на новой неделе В Гидрометцентре рассказали, будет ли жара на новой неделе августа

Москва3 авг Вести.В московском регионе в течение недели температура воздуха будет находиться в диапазоне 23-28 градусов, также ожидаются кратковременные дожди. Об этом сообщил ИС "Вести" синоптик Гидрометцентра России Максим Обухов.

Атмосферное давление будет чуть выше климатической нормы, отметил он.

Дневные значения температуры воздуха будут находиться в диапазоне 23-28 градусов, а ночью будут достигать отметок 12-17 градусов. При этом практически каждый день, за исключением вторника, ожидаются локальные кратковременные дожди, которые местами могут сопровождаться грозами спрогнозировал Обухов

Ветер в течение недели будет западным со средней скоростью 4-9 м/с, но во время гроз он может немного усилиться, добавил синоптик.