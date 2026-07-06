Синоптики рассказали, каким будет июль в московском регионе Синоптики рассказали, когда погода в Москве станет по-настоящему июльской

Москва6 июл Вести.В московском регионе в июле ожидаются колебания температуры от умеренной прохлады до умеренной жары, сообщил ИС "Вести" руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

В столице и области ожидаются небольшие кратковременные дожди.

Да, они будут ежедневно, но они не будут по-осеннему затяжными. Да, температура не будет пока июльской, скорее она будет "раннеиюньской" - 20-23 градуса. Но есть перспектива, что именно к выходным у нас ситуация несколько изменится и она приобретет июльские черты, то есть температура повысится до 28-29 градусов спрогнозировал Шувалов

По его словам, устойчивостью погода в июле отличаться не будет.