Москва29 июнВести.К середине недели в российской столице температура воздуха превысит норму. Об этом рассказал ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
Однако сегодня на территории Русской равнины продолжаются ненастья.
А вот на большей части Русской равнины сегодня ненастья, а затем резкое усиление жары. В Москве во вторник-в среду +27…+29, и это при норме около +24. Своя порция гроз пробьется в Центральную Россию только к концу рабочей неделисообщил он
Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков сообщил о контрастах погоды в России. Однако середина лета принесет на большую часть Русской равнины теплые температуры, которые будут выше нормы.