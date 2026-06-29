Тишковец: в первых числах июля в Москве температура воздуха превысит норму Тишковец спрогнозировал аномальное потепление в Москве в начале июля

Москва29 июн Вести.К середине недели в российской столице температура воздуха превысит норму. Об этом рассказал ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Однако сегодня на территории Русской равнины продолжаются ненастья.

А вот на большей части Русской равнины сегодня ненастья, а затем резкое усиление жары. В Москве во вторник-в среду +27…+29, и это при норме около +24. Своя порция гроз пробьется в Центральную Россию только к концу рабочей недели сообщил он

Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков сообщил о контрастах погоды в России. Однако середина лета принесет на большую часть Русской равнины теплые температуры, которые будут выше нормы.