Синоптик Ильин сообщил о жаре до +30 °C 5 августа в Москве

Москвичей предупредили о жаркой погоде в начале августа Синоптик Ильин сообщил о жаре до +30 °C 5 августа в Москве

Москва3 авг Вести.В Москве в начале августа ожидается теплая и солнечная погода, а в среду, 5 августа, температура воздуха местами может подняться до +30 °C. Об этом RT рассказал синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

По его словам, в ближайшие дни дневная температура в столице будет держаться в пределах +23...+28 °C. В среду станет еще теплее, однако при этом увеличится облачность.

С понедельника по среду существенных осадков в Москве и области не ожидается. Ночью температура в столице будет составлять около +18...+20 °C, в Подмосковье – от +14 до +19 °C.

Атмосферное давление в этот период останется стабильным и будет находиться в пределах 750–752 мм ртутного столба.