В воскресенье воздух в Москве прогреется до 30 градусов тепла

Август в столице начнется с 30-градусной жары В воскресенье воздух в Москве прогреется до 30 градусов тепла

Москва31 июл Вести.Август в Москве и области стартует с идеальных метеоусловий - в субботу в столице без осадков и до плюс 28, что на 6 градусов выше положенного по климату.

Воскресенье подхватит жаркую эстафету. К середине дня воздух прогреется до 30 градусов. И лишь после 18.00 с приближением холодного фронта небо нахмурится, и прошумят скоротечные грозовые дожди сообщил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец

С понедельника москвичей ждет солнечная погода и 25 градусов. Сильной жары, по предварительным прогнозам, в августе уже не будет.