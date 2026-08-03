Москва3 авг Вести.В Центральной России установится антициклон. Так что, будет преобладать солнечная погода. Об этом заявили ИС "Вести" синоптики.

В отдельных районах возможны ливни и грозы, подчеркнули специалисты.

Август имеет все шансы стать самым теплым месяцем лета. Если в столичном регионе температура в июле была ниже нормы, то в августе будет чуть выше нормы. Вся эта неделя в Москве окажется жаркой, солнечной и без осадков ... Погоду на северо-западе России определят атлантические циклоны. На севере региона из-за плотных облаков и дождей температура не превысит плюс 15-20 градусов. В южной половине будет теплее. Облачность ожидается переменной и солнце прогреет воздух до плюс 20-25