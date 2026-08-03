Москва3 авг Вести.В предстоящую неделю погода в столице "окажется жаркой, без осадков". В Южной Сибири же сохранится неустойчивый характер погоды и прогнозируются грозовые дожди. Об этом заявили ИС "Вести" синоптики.

Погодную ситуацию образует активность фронтальных разделов, отметили метеорологи.

По вине фронтальных разделов в Южной Сибири сохранится неустойчивая с грозовыми дождями погода. Вместе с тучами в верховьях Оби, Иртыша и Енисея продолжит поступать хорошо прогревшийся воздух. Днем столбики термометров будут колебаться в диапазоне от плюс 27 до 32 градусов. Только в конце рабочей недели станет немного прохладнее

Накануне в Москве прошла гроза, ливневый дождь, ветер ускорился до 13 м/с.