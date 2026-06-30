Москва30 июнВести.В Москве начинается повышение температуры воздуха. Во вторник она на пике достигнет 28 градусов тепла, сообщает ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус.
Он отметил, что метеорологические условия в столице сформирует гребень антициклона. Это обеспечит малую облачность и отсутствие дождей.
Температура воздуха плюс 26 – плюс 28, по области плюс 24 – плюс 29заявил синоптик в своем канале в MAX
Ветер будет северо-западным 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм рт. ст. Этот показатель близок к норме.