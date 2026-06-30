Во вторник воздух в Москве прогреется до +28 градусов Леус: солнечные лучи активизируют дневной прогрев Москвы до +28 градусов

Москва30 июн Вести.В Москве начинается повышение температуры воздуха. Во вторник она на пике достигнет 28 градусов тепла, сообщает ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус.

Он отметил, что метеорологические условия в столице сформирует гребень антициклона. Это обеспечит малую облачность и отсутствие дождей.

Температура воздуха плюс 26 – плюс 28, по области плюс 24 – плюс 29 заявил синоптик в своем канале в MAX

Ветер будет северо-западным 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм рт. ст. Этот показатель близок к норме.