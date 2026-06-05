Москва5 июнВести.В пятницу в Москве ожидается повышение температуры до 25 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус.
Он отметил, что при переменной облачности в столице осадков не ожидается.
Температура пойдет на штурм 25-градусных отметокнаписал он в своем канале в мессенджере MAX
По словам синоптика, температура будет колебаться в районе 24-26 градусов тепла, а по области - от +22 до +27 градусов.
Кратковременные дожди и грозы возможны на юге области и в Новой Москве во второй половине дня.