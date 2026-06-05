В Москве ожидается повышение температуры до 25 градусов Синоптики прогнозируют 25-градусную температуру в Москве

Москва5 июн Вести.В пятницу в Москве ожидается повышение температуры до 25 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус.

Он отметил, что при переменной облачности в столице осадков не ожидается.

Температура пойдет на штурм 25-градусных отметок написал он в своем канале в мессенджере MAX

По словам синоптика, температура будет колебаться в районе 24-26 градусов тепла, а по области - от +22 до +27 градусов.

Кратковременные дожди и грозы возможны на юге области и в Новой Москве во второй половине дня.