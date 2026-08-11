До трети нормы осадков выпало в Москве вечером 11 августа Синоптик Леус: дожди принесли в столицу треть от нормы августа

Москва11 авг Вести.Во второй половине 11 августа в Москве выпало около трети месячной нормы осадков. Об этом заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус.

На базовой метеостанции столицы на ВДНХ выпало 10 мм осадков или порядка 10 литров на каждый квадратный метр.

В МГУ выпало 15 мм, на Балчуге – 17 мм, в Тушино – 21 мм, а в Бутово – 24 мм небесной влаги. Это превышает критерий сильных осадков и составляет от 13 до 31% от августовской нормы написал синоптик в своем канале в MAX

Вместе с этим осадки обрушились и на Московскую область. Пиковый показатель был зафиксирован в Долгопрудном, где выпал 21 мм осадков. Или 27% от месячной нормы.