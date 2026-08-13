Воздух с Баренцева моря создаст контраст температур на Русской равнине Холодный воздух с Баренцева моря докатится до юга России

Москва13 авг Вести.Вторжение холодного воздуха с Баренцева моря достигнет пика 13 августа и создаст контраст температур на Русской равнине. Об этом ИС "Вести" сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

По его словам, жители севера и в средней полосы ощутят дыхание осени, а на юге лишь немного спадет аномальная жара.

Вместе с тучами на Русскую равнину прорываются воздушные массы с акватории Баренцева моря, и сегодня это вторжение выйдет на пик. Похолодание скажется даже в Южной России, правда, здесь речь идет лишь об ослаблении аномальной жары – днем до +27...+32. Самое значительное понижение температуры ждет северян – на берегах Белого моря после полудня +8...+13. В рамки сентябрьского климата войдут так же показания термометров в Средней полосе – не выше +13...+18. Но осень очень скоро вновь уступит место лету рассказал Заводченков

Синоптик также отметил, какой новый уровень суточного рекорда влаги ожидается в Архангельске.