Синоптики ФОБОС: пик похолодания в Центральной России придется на четверг Синоптики ФОБОС: в Москве температура опустится до +16 градусов

Москва12 авг Вести.Пик похолодания в Центральной России придется на четверг, 13 августа. Однако понижение температуры будет кратковременным, к выходным столбики термометров вновь перевалят за +20. Об этом сообщили синоптики в рамках совместного проекта информационной службы "Вести" и Центра погоды ФОБОС.

По их словам, в столице России ожидается не больше +16.

В Центральной России пик похолодание придется на четверг. Если в Москве сегодня днем около +18, то через сутки будет не больше +16. А с пятницы в столицу начнет возвращаться тепло - в выходные воздух прогреется до +21...+24 поделились они

Ранее сообщалось, что в Москве погода начнет перестраиваться на осенний лад. Связано это с тем, что на территорию Европейской части страны прорвется новый циклон.