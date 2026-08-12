Москвичам рассказали, когда в город вернется летняя погода Синоптик рассказал, когда в Москве снова установится теплая погода

Москва12 авг Вести."Репетиция осени" пройдет в Москве со среды по пятницу, но уже в выходные лето вернется в столицу. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Он указал, что в среду выпадет до 8-10 мм осадков, а температура воздуха понизится до сентябрьских значений – от плюс 15 до 18 градусов.

То есть мы буквально за сутки с середины июля окажемся в начале осени. Далее еще холоднее: в четверг и пятницу в темное время суток будет плюс 9-12, а днем плюс 13-16 - это существенно ниже, чем положено в это время года, и это будут самые-самые холодные дни в текущем летнем сезоне. Не обойдется без локальных дождей. Тем не менее, это всего лишь будет репетиция осени, поскольку уже в выходные лето вернется: в субботу - до плюс 20 градусов и в воскресенье - до плюс 22-25 сказал Тишковец

Ранее синоптики сообщали, что пик похолодания в Центральной России придется на 13 августа, но понижение температуры будет кратковременным.