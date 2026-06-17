Москва17 июнВести.В четверг в Москве ожидается понижение температуры воздуха. День станет самым прохладным с начала лета, сообщает ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
Он отметил, что 18 июня столбики термометров в столице повысятся только до климатической нормы начала осени.
В четверг синоптическая ситуация в регионе обусловится тыловой частью североатлантического циклона … что в условиях плотной облачности и небольших дождей станет причиной самого прохладного дня с начала летанаписал он в своем Telegram-канале
Синоптик заявил, что температура в этот день будет колебаться от +13 до +16 градусов. Это будет соответствовать климатической норме начала осени, заключил он.