Четверг в Москве может стать самым холодным днем с начала лета Метеоролог Макарова: температура в Москве в четверг снизится до +15 градусов

Москва11 авг Вести.Четверг, 13 августа, может стать самым прохладным днем с начала лета: температура днем упадет до +15 градусов, сообщил ТАСС со ссылкой на ведущего сотрудника Гидрометцентра РФ Марину Макарову.

Погода вновь проявит неустойчивый характер, причиной этого будет распространение тропосферной ложбины… И плюс мы еще ждем, что в ней сформируется в середине недели недалеко от Москвы самостоятельный центр циклона, именно с ним будет связано понижение температуры. Оно начнется уже в среду, температура отстанет от нормы примерно на пять градусов. Четверг может стать самым прохладным днем за это лето - температура в Москве прогнозируется на уровне +15 градусов отметила она

Метеоролог уточнила, что со вторника в столице пойдут кратковременные дожди, местами с грозами и порывистым ветром до 15 м/с, при этом тепло сохранится - будет +24… +26 градусов. Также гроза возможна местами в ночь на среду. Днем температура уже опустится - в Москве будет +17… +19 градусов, в Подмосковье +15… +20, порывы северо-западного ветра могут достигать 17 м/с.