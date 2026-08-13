13 августа в столичном регионе обещает стать самым холодным днем с начала лета

13 августа в Москве обещает стать самым холодным днем с начала лета 13 августа в столичном регионе обещает стать самым холодным днем с начала лета

Москва13 авг Вести.В столичном регионе адвекция холода (локальное понижение температуры воздуха под влиянием горизонтального переноса воздуха. — Ред.) продолжается. В связи с этим 13 августа станет самым холодным днем с начала лета. Об этом ИС "Вести" рассказала метеоролог Екатерина Рязанова.

Отмечается, что выше +16 градусов столбики термометров не поднимутся.

Преобладать будет облачная погода с время от времени принимающимися дождями в сопровождении порывистого ветра … [Однако] с пятницы (14 августа. — Ред.) атмосферное давление будет расти, в Москву вернется солнце и тепло, максимальная температура в последний рабочий день недели уже +19 отметила Рязанова

Ранее в этот день ГУ МЧС России по Москве сообщило, что до конца суток 13 августа в городе местами ожидается усиление ветра с порывами до 15-17 м/с.

По словам специалиста, в выходные в столичный регион вернется тепло — в субботу ожидается до +22 градусов, в воскресенье — до +25 градусов.

В начале следующей неделе также ожидается теплая летняя погода.