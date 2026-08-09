На следующей неделе в московском регионе ощутимо похолодает

До 8 градусов опустится ночная температура в середине августа в Подмосковье На следующей неделе в московском регионе ощутимо похолодает

Москва9 авг Вести.В середине следующей недели температура в столичном регионе понизится до плюс 16–20, а ночью 14 августа воздух может остыть в Подмосковье до 8–9 градусов, предупредила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в мессенджере MAX.

По прогнозам синоптиков, вторая декада последнего летнего месяца начнется с погоды, соответствующей норме: осадков не ожидается, днем 23–25 тепла и южный ветер.

Однако в середине недели вольется порция арктического воздуха, предупреждает метеоролог. Ветер сменит направление на северо-западное, дневная температура понизится до 16–20 градусов.

Прогнозируется, что холодными будут сутки 14 августа, когда ночью воздух может остыть в Подмосковье до 8..9 градусов, и днем 18..19 градусов говорится в публикации Поздняковой

И хотя на Медовый Спас, 14 августа, в московский регион заглянет погода начала сентября, это будет лишь короткий эпизод осени, отмечает синоптик. Судя по прогнозам, уже к следующим выходным августовское тепло вернется.