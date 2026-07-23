Синоптик Ильин: в Подмосковье ночью 24 июля похолодает до +8 °C Синоптик Ильин: ночью 24 июля в Подмосковье ожидается похолодание до +8 °C

Москва23 июл Вести.Небольшие кратковременные дожди ожидаются в столичном регионе в ближайшие выходные. В Московской области ночью 24 июля температура может опуститься до +8 °C. Об этом сообщил синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин RT.

В пятницу ожидается переменная облачность. Ночью будет преимущественно без осадков. Ночная температура в Москве будет составлять +10...+12 °C, а в центре столицы может достигать +14...+16 °C отметил он

Ильин уточнил, что в Московской области ночью температура будет ниже и может опуститься до +8...+13 °C.

Синоптик добавил, что днем в пятницу в отдельных районах пройдут кратковременные дожди. В Москве температура воздуха составит +22...+24 °C, по области – +20...+25 °C. Северный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с.

По прогнозу Ильина, в ночь на субботу при переменной облачности также возможны кратковременные дожди. В Москве ночью ожидается около +13...+15 °C, а в Подмосковье – в пределах +11...+16 °C.

Днем в субботу местами вновь пройдут слабые дожди. При этом воздух в столице прогреется до +24...+26 °C, а по Московской области температура составит +21...+26 °C.

В воскресенье, как отметил синоптик, сохранится облачная погода с прояснениями. Местами снова ожидаются дожди, а дневная температура будет находиться на уровне +21...+23 °C.

Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков назвал регионы России, где ожидается облачная погода.