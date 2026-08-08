В Москве похолодает до +20 в середине следующей недели Заводченков рассказал о перемене погоды в Москве на следующей неделе

Москва8 авг Вести.В Москве в период с 8 по 12 августа ожидается заметная перемена погоды. в середине следующей недели температура воздуха понизится до +20 градусов. Об этом ИС "Вести" сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

По его словам, на выходных и в первой половине новой рабочей недели в столице будет солнечно и без осадков, а затем небо затянется облаками.

В Москве в ближайшие дни будет преобладать солнечная погода, а существенные осадки маловероятны. В такой ситуации температурный режим будет немного теплее обычного – днем +23...+25, а во вторник столбики термометров смогут подняться еще на пару градусов выше. Но в среду ситуация изменится – небо затянет дождевая облачность, и дневной прогрев ограничится +20 градусами пояснил Заводченков

Синоптик также рассказал, какая погода будет на выходных в Европейской России. Согласно прогнозу, грозы и ливни сместятся от Урала до предгорий Кавказа.