Заводченков рассказал, какая погода будет на выходных в Европейской России

В выходные Азорский антициклон стабилизирует погоду в Европейской России Заводченков рассказал, какая погода будет на выходных в Европейской России

Москва8 авг Вести.Погода в в Европейской части России стабилизируется 8 и 9 августа благодаря Азорскому антициклону. Об этом ИС "Вести" сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

Согласно прогнозу синоптика, грозы и ливни сместятся до предгорий Кавказа.

В выходные в течение погодных процессов вмешается гребень Азорского антициклона обстановка в атмосфере начнет стабилизироваться. Под его натиском поля фронтальной облачности отступят на восток Европейской России, и теперь грозы и ливни ожидаются в полосе от отрогов Урала до предгорий Кавказа. На западе, наоборот, тучи рассеются, и вероятность осадков сократится до минимума отметил Заводченков

Синоптик также добавил, что в середине недели, 12 августа, эпицентром ненастья окажется Верхняя Волга и Поморье, где за сутки выпадет свыше 10-20 миллиметров влаги, а затем вихрь принесет воздушные массы с Баренцева моря.

Ранее синоптик Евгений Тишковец рассказал, какая погода наступила в Калининграде после аномальной жары.