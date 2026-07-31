Москва31 июл Вести.Самые интенсивные осадки на данный момент ожидаются в Волго-Вятском районе. Таким прогнозом с ИС "Вести" поделился ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

По словам метеоролога, на сегодняшний день гребень Азорского антициклона стабилизирует погоду во всей западной половине Русской равнины.

Под его натиском дождевые тучи отступят дальше на восток. В результате в зоне дождей останутся лишь бассейн Волги и склоны Урала. А самые интенсивные осадки пока ожидаются в Волго-Вятском районе поделился он

Он добавил, что пик ненастья на Урале приходится на выходные дни.

На Урале пик ненастья придется на выходные дни. Надо сказать, что экстремальные дожди обрушатся на горные районы Башкирии, Пермского края, Свердловскую и Челябинскую области, запад Югры. Местами здесь выпадет свыше 30-40 мм влаги, столь мощные ливни обычно случаются только раз в 4-5 лет сказал Заводченков

Эксперт также сообщил, что в Зауралье осадки будут не очень интенсивными, и, по его прогнозам, дожди не окажут существенного влияния на продвижение паводка.

Зауралье будет заливать не настолько интенсивно. Поэтому выпавшие осадки, скорее всего, не окажут существенного влияния на прохождение паводка. Напомню, в Тюмени продолжает подниматься Тура. Накануне ее уровень превысил критическую отметку на 39 сантиметров. Однако вода стала прибывать медленнее. Это может свидетельствовать о том, что паводок выходит на плато. добавил эксперт

В других же районах Урала сложится не столь благоприятная ситуация.

Например, в Кунгуре, Златоусте и Нижнем Тагиле к исходу воскресенья на каждый квадратный метр выплеснется 3-4 ведра дождевой воды, а в Североуральске даже больше пяти. Такой объем осадков способен спровоцировать повышение уровня рек по меньшей мере на 1,5-2 метра, так что жителям стоит готовиться к новым волнам паводка дополнил специалсит

Еще один эффект от вторжения циклона - это похолодание, сказал синоптик.

Из-за плотной облачности в воскресенье дневная температура в городах Урала не превысит +23, хотя еще накануне столбики термометров здесь тянулись к тридцатиградусной отметке. А вот Европейскую Россию накроет волна тепла. Самая жаркая погода ожидается на юге - в полуденные часы до +31...+36, в Средней полосе воздух станет прогреваться до +25...+30 спрогнозировал Заводченков

Хорошая погода также побалует Центральную Россию. В ближайшие дни жители Москвы будут наслаждаться солнцем и столбики термометров поднимутся до +27...+30.