Синоптик рассказал о влиянии Азорского антициклона на атмосферные процессы в РФ

Антициклон из Европы вытеснит дождевые тучи из западных районов Русской равнины Синоптик рассказал о влиянии Азорского антициклона на атмосферные процессы в РФ

Москва25 июн Вести.В атмосферные процессы вмешается Азорский антициклон. Об этом заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

По словам синоптика, новый очаг будет вытеснять дождевые тучи из западных районов Русской равнины.

В последующие дни в течение атмосферных процессов вмешается Азорский антициклон, охвативший Европу… начнет вытеснять дождевые тучи из западных районов Русской равнины. В такой ситуации к субботе поля фронтальной облачности переберутся на Волгу и к отрогам Урала. Из-за влияния гор тучи здесь станут гораздо мощнее, так что осадки опять приобретут экстремальный характер сообщил Заводченков

При этом самые сильные ливни обрушатся на Пермь.

За 24 часа в городе выпадет 40 мм влаги, столько обычно собирается в сумме за три июньские недели. В других городах дожди будут немного слабее, но и здесь они принесут свыше 30-50 процентов месячной нормы осадков. Поэтому на малых реках региона вновь могут активизироваться паводковые процессы, местами в пониженных частях рельефа возможны подтопления добавил метеоролог

Ранее сообщалось, что помимо Азорского антициклона, в атмосферу также прорвется североатлантический циклон. Его вторжение принесет с собой контрастные температуры. Западную часть Русской равнины накроют дожди, а на востоке, наоборот, погода улучшится.