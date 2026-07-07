Синоптики ФОБОС: в Москве сегодня пик похолодания Синоптики ФОБОС сообщили о сильном похолодании в Москве

Москва7 июл Вести.В столице 7 июля ожидается пик похолодния. Об этом сообщили синоптики в рамках совместного проекта информационной службы "Вести" и Центра погоды ФОБОС.

По их прогнозам, после обеда в лучшем случае столбики покажут +18 градусов.

В Москве сегодня пик похолодания. После обеда в лучшем случае +18. За сутки выпадет не больше 4 миллиметра осадков, что вполне соответствует норме одного ненастного дня. Завтра ливни усилятся, возможна гроза. На термометрах +19. В четверг характер погоды останется таким же, зато потеплеет до +21, а в пятницу температура уже вернется в норму. После полудня +23, не исключен слабый дождь поделились метеорологи

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов спрогнозировал, что в Москве в июле ожидаются колебания температуры от умеренной прохлады до умеренной жары. Также он предупредил, что возможны небольшие кратковременные дожди.