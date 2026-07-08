Эффект Фудзивары вызовет обильные дожди в Центральной России В Центральной России в выходные пройдут проливные дожди из-за суперциклона

Москва8 июл Вести.В Центральной России в предстоящие выходные ожидаются сильные проливные дожди, заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

За субботу и воскресенье прогнозируется выпадение обильных дождей с общим количеством осадков до ¾ месячной нормы или по 5-6 ведер дождевой воды на метр квадратный русской земли написал он в своем Telegram-канале

Причиной станет суперциклон – гигантский атмосферный вихрь масштабом в тысячи километров. Он будет "виновником" ненастной погоды на Русской равнине в течение ближайшей недели.

Суперциклон же возникнет из слияния двух циклонов, что именуется эффектом Фудзивары. Первый циклон по имени Бернадетт идет с юга акватории Балтийского моря, а второй, термический циклон, фиксируется над севером Каспия. Последнее – очень редкое событие для лета, оно бывает один раз в 10 лет, отметил Тишковец.

Оба атмосферных вихря будут смещаться вглубь Русской равнины и, сблизившись, начнут вращение друг вокруг друга против часовой стрелки. В результате к выходным они сольются в один суперциклон, "ядро" которого окажется над Центральной Россией.

В этом процессе "каспиец" с легкостью поглотит посланца из Северной Атлантики добавил синоптик

Он указал, что формирование суперциклонов в европейской части России является крайне редким явлением.