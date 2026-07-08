Синоптики ФОБОС: к границам России приблизится циклон и принесет сильные дожди Синоптики ФОБОС рассказали, чего ожидать жителям России от нового циклона

Москва8 июл Вести.К границам России 8 июля приблизится новый циклон "Бернадетт", который принесет ливни до 50 миллиметров за сутки.

Об этом сообщили синоптики в рамках совместного проекта информационной службы "Вести" и Центра погоды ФОБОС.

Согласно прогнозу, во второй половине недели "Бернадетт" сместится вглубь Русской равнины, столкнется с каспийским циклона, вследствие чего они начнут закручиваться вокруг общего центра, и в итоге один из них может исчезнуть.

К границам нашей страны уже приближается новый ненастный вихрь, которому европейские метеорологи дали имя "Бернадетт". Сегодня его облачные поля успеют накрыть только Прибалтику и крайний запад России. Самые мощные ливни интенсивностью свыше 50 мм за сутки мы ожидаем в Латвии. Из наших регионов больше всего небесной влаги достанется Калининградской и Псковской областям … Оказавшись достаточно близко друг к другу, циклоны начнут закручиваться вокруг общего центра. Пока "каспиец" не поглотит посланника Северной Атлантики. По-научному это слияние называется эффектом Фудзивары. Как итог – над Европейской Россией возникнет огромный регенерирующий суперциклон! Предыдущие ливни покажутся жителям региона мелким дождиком. Например, на центральные области за выходные может выплеснуться до трех четвертей июльского объема влаги! рассказали синоптики

По их слова, также в Архангельске к концу недели ожидается до +31 градуса. В ближайшее время обстановка в атмосфере изменится мало.