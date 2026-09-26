Синоптик: в Центральной России будет на 3-4 градуса теплее нормы

В Москве потеплеет до +18 градусов Синоптик: в Центральной России будет на 3-4 градуса теплее нормы

Москва26 сен Вести.В конце недели в Центральной России будет на 3-4 градуса теплее климатической нормы. В столице воздух прогреется до +18 градусов. Об этом рассказал ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

По его словам, погода будет преимущественно солнечная и тихая, возможны лишь кратковременные дожди.

В Центральной России будет преобладать тихая, солнечная погода, под утро местами могут появиться очаги туманов. А локальные кратковременные дожди возможны только в воскресенье. Дневная температура в регионе будет на 3-4 градуса выше, нежели положено в это время года по климату — в Москве до +17...+18 заявил метеоролог

Ранее сообщалось, что конец сентября на русской равнине будет теплее обычного. Ожидается до +24 градусов.