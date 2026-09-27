Москва27 сенВести.В последнее воскресенье сентября в Москве и Московской области прогнозируется сухая и солнечная погода. Температура ожидается до +18 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус.

На это повлияет периферия антициклона.

Он сохранит в регионе сухую и солнечную погоду. … Температура воздуха +16…+18, по области +14…+19

написал он в своем канале

При этом метеоролог отметил, что только поздним вечером, ближе к ночи, в Московском регионе могут пройти небольшие дожди.

Ветер южный 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 758 мм рт. ст.