Тишковец: до конца месяца температура в Москве будет на 2 градуса выше нормы

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе Тишковец: до конца месяца температура в Москве будет на 2 градуса выше нормы

Москва24 сен Вести.До конца сентября температурный фон в Москве будет на 2 градуса выше среднемесячных показателей. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Что касается следующей недели, то западно-восточный перенос воздушных масс атлантического происхождения сохранится, что указывает на то, что до конца текущего месяца температурный фон по-прежнему будет теплее, чем положено в это время года. И в сентябре, полагаю, в среднем, будет на 2° выше, чем должно быть по многолетним климатическим наблюдениям, и даже передаст вот эту теплую эстафету к следующему осеннему месяцу заявил Тишковец

Ранее сообщалось, что в пятницу в Москве температура воздуха не превысит 15 градусов тепла. Атмосферное давление начнет расти, выглянет солнце, осадки станут сходить на нет.

В ближайшие выходные ожидается солнечная погода и 17 градусов тепла.