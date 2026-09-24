Военные специалисты НАТО находятся в окруженном городе Доброполье в ДНР Эксперт Леонков заявил о нахождении специалистов НАТО в добропольском котле

Москва24 сен Вести.В добропольском котле, помимо двух подготовленных бригад Национальной гвардии Украины и 425-го штурмового полка "Скала", находятся и военные специалисты НАТО. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

Есть еще сведения о том, что помимо того, что там [находится] вот эта элитная бригада, что там присутствуют и военные специалисты из НАТО. Так что, если они нам попадутся, будет достаточно богатый улов сказал эксперт

Леонков отметил, что ликвидация элитных подразделений ВСУ в Доброполье позволит российским войскам более свободно продвигаться по другим направлениям фронта.

Карта - обстановка Фото: Минобороны РФ

Доброполье очень важно, потому что противник успешно, конечно, там развел оборону, но ликвидация этих подразделений нам развязывает руки для дальнейших движений как на запад, так и на север, так и на восток… Противник будет отчаянно сопротивляться, будут попытки деблокирования котла, будут попытки эвакуации ценных специалистов подчеркнул он

Добропольское направление является одним из ключевых для освобождения Донбасса и имеет принципиальное значение для наступательных операций ВС РФ.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские подразделения продолжают уничтожение ВСУ в районе освобожденного села Доброполья (ДНР) и наступают в направлении Александровки.