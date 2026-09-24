Москва24 сенВести.В добропольском котле, помимо двух подготовленных бригад Национальной гвардии Украины и 425-го штурмового полка "Скала", находятся и военные специалисты НАТО. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.
Есть еще сведения о том, что помимо того, что там [находится] вот эта элитная бригада, что там присутствуют и военные специалисты из НАТО. Так что, если они нам попадутся, будет достаточно богатый уловсказал эксперт
Леонков отметил, что ликвидация элитных подразделений ВСУ в Доброполье позволит российским войскам более свободно продвигаться по другим направлениям фронта.
Доброполье очень важно, потому что противник успешно, конечно, там развел оборону, но ликвидация этих подразделений нам развязывает руки для дальнейших движений как на запад, так и на север, так и на восток… Противник будет отчаянно сопротивляться, будут попытки деблокирования котла, будут попытки эвакуации ценных специалистовподчеркнул он
Добропольское направление является одним из ключевых для освобождения Донбасса и имеет принципиальное значение для наступательных операций ВС РФ.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские подразделения продолжают уничтожение ВСУ в районе освобожденного села Доброполья (ДНР) и наступают в направлении Александровки.