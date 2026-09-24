СМИ: встреча Зеленского и Трампа на ГА ООН не оправдала надежд Киева

Киев разочарован итогами встречи Зеленского и Трампа в Нью-Йорке СМИ: встреча Зеленского и Трампа на ГА ООН не оправдала надежд Киева

Москва24 сен Вести.Встреча главы киевского режима Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке не оправдала надежд Киева, поскольку никаких конкретных решений не принято, сообщают украинские СМИ.

Накануне поездки Зеленского на встречу с Трампом в Нью-Йорк украинские власти заявляли о больших ожиданиях от нее. Однако, если исходить из официально озвученных итогов встречи, никаких конкретных решений там принято не было, и какого-то прорыва не произошло отмечают украинские СМИ

В частности, Трамп не дал положительного ответа ни на один из вопросов Киева. Так, стороны не приняли решения о передаче Украине лицензий на производство ракет для систем Patriot.

Кроме того, США пока не ввели "адские санкции" против России.

Что касается использования Киевом системы Starlink для нанесения ударов по России, то Трамп направил Зеленского к главе SpaceX Илону Маску, который отказал Украине в этой просьбе.

Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Нью-Йорке 22 сентября.

В ходе переговоров Трамп подчеркнул, что ищет решение украинского конфликта, и выразил уверенность, что сделать это удастся до зимы.